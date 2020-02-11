Приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для работы гражданам КНР временно приостановлены. Временный запрет также касается разрешений на привлечение и использование зарубежных работников и на работу для иностранцев, находящихся за пределами РФ в момент обращения.
Об этом
По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались.
Как передавал NEWS.ru, эпидемиолог из Гонконга не исключил, что носителями коронавируса могут стать более двух третей населения Земли.
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