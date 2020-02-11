https://static.news.ru/photo/c204a736-4cd7-11ea-bc56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xi/Global Look Press

Приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для работы гражданам КНР временно приостановлены. Временный запрет также касается разрешений на привлечение и использование зарубежных работников и на работу для иностранцев, находящихся за пределами РФ в момент обращения.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по СЗФО. Ограничения введены в рамках борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались.

Как передавал NEWS.ru, эпидемиолог из Гонконга не исключил, что носителями коронавируса могут стать более двух третей населения Земли.