Готовимся к партизанской войне: украинское СМИ сообщило о плане Зеленского

https://static.news.ru/photo/c4c1035a-8ea5-11eb-8702-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Такой вывод следует из анализа подписанной им новой национальной стратегии военной безопасности.

Об этом сообщает Strana.ua. Издание отмечает, что в документе главные акценты сделаны на милитаризации всего населения и войне в основном на своей территории.

Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» — 34 раза. Основой стратегии является ведение всенародной войны — и партизанского типа, и общевойсковой, подчеркивает издание.

В документе Россия названа военным противником Украины, якобы угрожающим её государственному суверенитету и территориальной целостности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, среди прочего, предусматривает борьбу с «российской оккупацией» (так в Киеве называют вхождение Крыма в состав РФ). Отмечается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции страны «в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО».