Готовимся к партизанской войне: украинское СМИ сообщило о плане Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. Такой вывод следует из анализа подписанной им новой национальной стратегии военной безопасности.
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Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» — 34 раза. Основой стратегии является ведение всенародной войны — и партизанского типа, и общевойсковой, подчеркивает издание.
В документе Россия названа военным противником Украины, якобы угрожающим её государственному суверенитету и территориальной целостности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, среди прочего, предусматривает борьбу с «российской оккупацией» (так в Киеве называют вхождение Крыма в состав РФ). Отмечается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции страны «в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО».