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Госсекретарь США допустил принятие мер против РФ из-за Навального

06:11, 28 января 2021 600
Энтони Блинкен Энтони Блинкен Фото: Ron Przysucha/State Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне серьёзно обеспокоены безопасностью политика Алексея Навального и не исключают введения по этому поводу мер против Москвы.

Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и ещё более важно то, что его голос — это голос многих-многих русских и он должен быть услышан, — цитирует Блинкена РИА Новости.

На пресс-конференции в Госдепартаменте нового главу ведомства спросили о том, что является «красной линией» в отношении безопасности Навального. Блинкен повторил позицию Белого дома о том, что США сначала изучат весь спектр имеющихся к России вопросов.

Мы не исключаем никаких мер, но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения, — пояснил госсекретарь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международное сообщество нуждается в лидерстве Соединённых Штатов Америки, так как их направляющая роль позволит человечеству лучше справляться с глобальными вызовами. Об этом заявил Энтони Блинкен. Дипломат считает, что США по-прежнему обладают самым мощным потенциалом на планете для мобилизации других государстве «ради общего блага».

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