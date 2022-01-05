Госдеп предложил использовать «Северный поток — 2» против России

Трубопровод «Северный поток — 2» следует использовать в качестве рычага влияния Европы на политику России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

«Северный поток — 2» — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России, — заявил Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Он подчеркнул, что в настоящее время газопровод не задействован и «затруднительно представить», что в будущем по нему всё же начнут переправлять газ, если случится обострение ситуации вокруг Украины.

Бербок напомнила, что США и Германия пришли к договорённости относительно применения мер в случае, если Россия начнёт использовать в качестве средства воздействия поставки энергоносителей. Дипломат заявил, что новое федеральное правительство полностью поддерживает возможность таких мер.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что трубопровод «Северный поток — 2» является сугубо коммерческим объектом и его использование выгодно для Европы.

Ранее генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper, выступающей одним из спонсоров «Северного потока — 2», Клаус-Дитер Маубах заявил, что одобрение проекта Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) может завершиться в середине 2022 года. Процедура проверки идёт по плану. По его мнению, если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью санкций США.