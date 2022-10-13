Голосуй, не голосуй: уйдет ли Россия из ООН Если Россия откажется признавать авторитет ООН, США реформируют Совбез ООН, отдав место РФ как постоянного члена менее строптивой стране

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Резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, принятая в среду подавляющим большинством голосов и осуждающая присоединение к РФ четырех регионов, по сути показывает, что союзников Москвы можно пересчитать по пальцам одной руки, даже так называемые «стратегические партнеры» (Китай, Индия) в это число не входят. NEWS.ru выяснял, какое будущее есть у России в рамках Объединенных Наций.

Генассамблея (ГА) ООН 143 голосами за, 5 против и 35 воздержавшихся приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства осудили организацию Российской Федерацией референдумов.

Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно-признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов, — говорится в резолюции.

Такой исход голосования, плюс-минус несколько голосов, был известен заранее, поскольку расклад антироссийских и пророссийских сил в мировом сообществе сложился в первые дни после начала военных действий на Украине, когда было созвано первое заседание 11-й чрезвычайно сессии ГА ООН.

За неделю, предшествовавшую голосованию, в течение которой шла подготовка текста документа, дипломатическая активность в стенах ООН заключалась преимущественно в том, что стороны пытались перетянуть в свой лагерь так называемых колеблющихся — это около полусотни стран, которые представитель РФ Василий Небензя в четверг назвал «глобальным Югом». В результате 18 африканских стран воздержались при голосовании.

Как заявил 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Первом канале российского телевидения, «Запад применил методы дипломатического террора в отношении развивающихся стран, чтобы на сессии Генассамблеи ООН была принята антироссийская резолюция по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях». Ранее NEWS.ru писал, что западные страны развернули охоту за голосами в кулуарах ООН, всячески уговаривая представителей различных государств поддержать антироссийскую резолюцию. Напомним, в ней Генассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно и безоговорочно «отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающихся статуса отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами Устава ООН». Генассамблея потребовала «немедленного, полного и безоговорочного вывода Вооруженных сил России с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Для Москвы неприятным, хотя тоже не неожиданным является тот факт, что страны, которые в какой-то степени продолжают считаться если не прямыми союзниками, то во всяком случае надежным тылом, и в этот раз либо воздержались, либо вообще не зарегистрировались на голосование. Подобный нейтралитет в данном конкретном контексте выглядит ненамного лучше, чем прямое осуждение, но у Москвы нет особого выбора. При этом позицию Эритреи и Джибути можно считать геополитическим выигрышем РФ — эти африканские государства на сей раз воздержались при голосовании, хотя ранее дважды поддерживали антироссийские резолюции ООН.

Китай не осуждает Россию потому, что такое осуждение происходит от геополитического противника Пекина, коллективного Запада. Плюс некоторые эксперты считают, что в Пекине смотрят на перспективу, когда КНР, возможно, устроит собственную «спецоперацию» применительно к Тайваню. Впрочем, официально решение Китая воздержаться при голосовании зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан объяснил тем, что резолюция «не отвечает целям деэскалации ситуации и возобновлению диалога».

Генассамблея ООН должна добиться «трех преимуществ», а именно: способствовать разрядке ситуации в России и на Украине, способствовать скорейшему возобновлению диалога между двумя сторонами, а также разрешить нынешний кризис политическими средствами. Китай считает, что проект, за который в настоящее время голосует Генеральная Ассамблея ООН, не поможет решить нынешний украинский вопрос, не устранит разногласия между двумя сторонами и не позволит всем сторонам конфликта прийти к консенсусу, поэтому Китай воздержался при голосовании, вместо того чтобы проголосовать за, — заявил Гэн.

Что касается Индии, то она вообще редко когда голосует в ООН хоть за, хоть против, ревниво оберегая давно истрепавшееся знамя Движения неприсоединения. Вместе с тем, она «выразила глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине, включая нападения на гражданскую инфраструктуру и гибель мирных жителей», об этом заявил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Такую же мотивацию, вероятно, держали в уме многие воздержавшиеся при голосовании страны «глобального Юга», которые имеют нерешенные территориальные споры с соседями, сказал NEWS.ru политолог Алексей Борисов.

Большое количество стран, воздержавшихся при голосовании в среду, сделали это не потому, что у них нет своего мнения по российско-украинскому конфликту, а исходя из собственных интересов и собственных опасений, никакого отношения к тематике данной резолюции не имеющих. Эти страны экстраполируют резолюцию на собственные территориальные споры с соседями и понимают, что голосование за или против создает прецедент, который в перспективе может обернуться против них самих. Таким образом, нейтралитет этих стран скорее в пользу России, чем против, потому что если бы у них не было трений с соседями, они могли бы поддержать антироссийскую резолюцию, не опасаясь последствий, которые могут «прилететь» к ним с совершенно другой стороны. Алексей Борисов завкафедрой ЮНЕСКО МГИМО, зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН

В сухом остатке: по сравнению с первой резолюцией под названием «Об агрессии против Украины» от 2 марта нынешний документ набрал на два голоса больше (143 против 141). Именно это позволяет его инициаторам, Украине и Албании, говорить, что международное сообщество стало еще более сплоченным в неприятии действий РФ.

Увеличение количества антироссийски настроенных делегаций в ООН может дать Соединенным Штатам надежду, что Россию можно будет вообще исключить из Совбеза, что является «сладкой мечтой» Вашингтона, сказал NEWS.ru политолог Алексей Фененко.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Члены Совета Безопасности голосуют за совместную резолюцию США и Албании, осуждающую Россию за аннексию, в штаб-квартире ООН

России по поводу конкретно этой резолюции переживать особенно не стоит, она не носит обязывающего характера. Но Россия и не откажется от позиции, что ООН, какие бы настроения там не довлели сегодня, это верховный арбитр в международных делах. Потому что если Россия эмоционально хлопнет дверью, этим немедленно воспользуются США для реформы Совбеза ООН, в котором место РФ как постоянного члена будет передано какой-то другой, менее строптивой стране. Причем сделать это США могут не политическим, а совершенно силовым путем — не выдать российским дипломатам визы. При таком сценарии три члена СБ проголосуют за исключение России, Китай, вероятно, отмолчится. А формальным поводом для подобного «переворота» может быть что-угодно: если страны Балтии, например, объявят РФ террористическим государством и внесут в ООН соответствующую резолюцию. Это будет означать разрыв дипотношений между Россией и США и теми странами, которые такую гипотетическую резолюцию подержат. Алексей Фененко доцент факультета мировой политики МГУ

Несмотря на почти единодушное осуждение мировым сообществом действий РФ на Украине, в практическом смысле нынешнее голосование (как и вообще любые резолюции ГА ООН) не окажет никакого влияния на ситуацию «на земле», сказал NEWS.ru политолог-международник Александр Орлов.

Эта резолюция не стоит тех усилий, которые и Запад, и Россия прикладывали, чтобы перетянуть голоса на свою сторону. Потому что кроме пропагандистского, никакого иного эффекта она не возымеет: согласно уставу ООН, Россия никоим образов не окажется поражена в правах из-за того, что почти всё мировое сообщество выразило ей свое неодобрение, права вето и места в Совбезе ее лишить невозможно. Да и само международное право содержит коллизию между правом наций на самоопределение и принципом нерушимости государственных границ. Исходя из этого, Россия имеет все основания утверждать (ссылка на пример Косово российской миссией в ООН и приводится как аргумент), что ее действия на Украине полностью отвечают одному из этих основополагающих принципов. Александр Орлов ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ

Зато резолюция становится еще одним дипломатическим обоснованием для решений, которые в четверг могут принять министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе. В повестке этой встречи значится, в частности поставка Украине новых партий систем ПВО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже сообщил, что рисков истощения запасов вооружения для поддержки Киева нет, и что у британских властей есть возможность организовать новые цепочки поставок оружия Вооруженным силам Украины.