Голливудский актер похвалил власти Казахстана за вклад в природу Ди Каприо поздравил правительство Казахстана с ростом популяции сайгаков

Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Голливуда Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгака. Он назвал сотрудничество руководства республики с природоохранными организациями, университетами и учеными ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях. По его словам, число парнокопытных из подсемейства антилоп в 2005 году насчитывало всего 48 тысяч, а к настоящему времени увеличилось до 1,9 млн особей в дикой природе.

Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Его сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, — написал артист.

Ранее эколог Маргарита Лупунчук заявила, что синтетические ткани, которые используются повсеместно, представляют опасность для планеты и окружающей среды. По ее словам, в них содержится пластик, который не разлагается, а при горении они загрязняют атмосферу. Эксперт подчеркнула, что в России количество одежды на человека в 10 раз выше нормы.

До этого в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявили, что номинация российского фильма «Выход» о жизни чукотских моржей на премию «Оскар» может негативно отразиться на популяции и привлечь на мыс Сердце-Камень нежелательные группы туристов. Там отметили, что во избежании подобного негатива следует придать лежбищу охранный статус.