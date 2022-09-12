Обозреватель китайской газету Global Times Ван Вэн заявил, что президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума произнес знаковую речь. По мнени. журналиста, суть выступления главы государства заключалась в том, что доминирование США в мировой политике снижается и никто в мире не может подвергнуть РФ изоляции.
Суть выступления заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию, — написал Ван Вэн.
По его мнению, страны Запада утратили свое экономическое и политическое значение для остального мира, и на Дальнем Востоке в настоящее время формируется крупнейший промышленно-производственный пояс. Согласно заявлению Ван Вэна, между Китаем, Японией, Южной Кореей и странами АСЕАН выстроена международная мдель трансграничного сотрудничества, а общий объем экспорта в регионе превысил показатели Евросоюза и Северной Америки вместе взятых.
Следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, — заявил журналист.
По его мнению, Россию ускорит сближение со странами Азии, а западные санкции не нанесут ей значительного вреда. Более того, Ван Вэн полагает, что ограничения помогут создать новую Россию, интегрированную с Востоком.
Ранее Путин заявил о том, что Россия уверенно справляется с внешним давлением со стороны некоторых стран. По его словам, тактика экономического блицкрига, примененная Западом против РФ, не сработала.
Также глава государства прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он уточнил, что, несмотря на старания «со стороны», «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно.