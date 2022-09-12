Global Times: Путин сделал важное заявление о гегемонии США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Обозреватель китайской газету Global Times Ван Вэн заявил, что президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума произнес знаковую речь. По мнени. журналиста, суть выступления главы государства заключалась в том, что доминирование США в мировой политике снижается и никто в мире не может подвергнуть РФ изоляции.

Суть выступления заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию, — написал Ван Вэн.

По его мнению, страны Запада утратили свое экономическое и политическое значение для остального мира, и на Дальнем Востоке в настоящее время формируется крупнейший промышленно-производственный пояс. Согласно заявлению Ван Вэна, между Китаем, Японией, Южной Кореей и странами АСЕАН выстроена международная мдель трансграничного сотрудничества, а общий объем экспорта в регионе превысил показатели Евросоюза и Северной Америки вместе взятых.

Следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, — заявил журналист.

По его мнению, Россию ускорит сближение со странами Азии, а западные санкции не нанесут ей значительного вреда. Более того, Ван Вэн полагает, что ограничения помогут создать новую Россию, интегрированную с Востоком.

Ранее Путин заявил о том, что Россия уверенно справляется с внешним давлением со стороны некоторых стран. По его словам, тактика экономического блицкрига, примененная Западом против РФ, не сработала.

Также глава государства прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он уточнил, что, несмотря на старания «со стороны», «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно.