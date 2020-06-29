Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование

https://static.news.ru/photo/6fd2055e-ba22-11ea-a48e-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Мамедъяров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проведут встречу по урегулированию карабахского конфликта. Она намечена на 30 июня и состоится в формате видеоконференции.

Информацию об этом распространили пресс-службы МИД двух стран, передаёт ТАСС.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, диалог состоится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

29 июня министры иностранных дел обеих республик провели с представителями ОБСЕ консультации.

По данным пресс-службы МИД Азербайджана, Мамедъяров «поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая незаконные поселения и инфраструктурные проекты на оккупированных территориях Азербайджана». В свою очередь сопредседатели ОБСЕ «подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности».

В свою очередь в МИД Армении, сообщили, что «стороны обсудили круг вопросов, касающихся атмосферы вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1991 году была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, не признанная в мировом сообществе. В 1992-1994 годах политическое противостояние привело к вооружённому конфликту, с тех пор ведутся переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Ранее Мамедъяров и Мнацаканян график и повестку процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе обсуждали в швейцарской Женеве. Та дискуссия, как писал NEWS.ru, состоялась в январе 2020 года.