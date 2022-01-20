Главу МИД Армении пригласили на дипломатический форум в Турцию

Главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили принять участие в дипломатическом форуме в турецкой Анталье, который пройдёт в период с 11 по 13 марта текущего года, сообщил госагентству «Арменпресс» пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян. Ведомство рассматривает целесообразность участия дипломата в мероприятии.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в этом году получил и продолжает получать приглашения на различные мероприятия, в том числе и на дипломатический форум в Анталье, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности».

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.