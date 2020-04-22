Глава ВОЗ: коронавирус пришёл в мир надолго

https://static.news.ru/photo/cf3715ca-84c1-11ea-8524-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Адхан Гебрейесус Фото: Chen Junxia/Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о необходимости борьбы с коронавирусом. По его словам, COVID-19 останется в мире долгое время.

Он заявил, что большинство вспышек в Западной Европе идут на спад или стабилизировались, передаёт РИА Новости. Одновременно с этим видны «вызывающие беспокойство тренды» в Америке, Восточной Европе и Африке.

Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь, — подчеркнул он.

Большая часть людей в мире остаётся уязвимой к коронавирусу, отметил он. Кроме того, существует опасность новой вспышки эпидемии.

Как сообщал NEWS.ru, США приостановили выплаты в бюджет ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что организация не справилась со своими обязанностями и должна понести ответственность.