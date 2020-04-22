Глава ВОЗ: коронавирус пришёл в мир надолго

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о необходимости борьбы с коронавирусом. По его словам, COVID-19 останется в мире долгое время.
Он заявил, что большинство вспышек в Западной Европе идут на спад или стабилизировались,
Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь, — подчеркнул он.
Большая часть людей в мире остаётся уязвимой к коронавирусу, отметил он. Кроме того, существует опасность новой вспышки эпидемии.
Как сообщал NEWS.ru, США приостановили выплаты в бюджет ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что организация не справилась со своими обязанностями и должна понести ответственность.
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