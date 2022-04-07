Глава Пентагона заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил на бюджетных слушаниях в сенате США, что с февраля регулярно пытается связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу, однако все попытки были безуспешными. По его словам, которые приводит РИА Новости, с российской стороной также пытается созвониться председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, его попытки также не увенчались успехом.

Председатель Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога <...> с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают, — сказал он.

Представитель Пентагона Джон Кирби в конце марта также заявил, что российское военное командование не отвечает на звонки своих американских коллег, несмотря на заинтересованность в контактах со стороны США.

Высокопоставленный представитель Пентагона 22 марта заявлял, что американская сторона ежедневно проводит с Москвой тесты деконфликтной линии связи. По словам американского чиновника, российские представители «регулярно поднимают трубку», однако дальнейшие шаги пока не представляются необходимыми.

Во вторник Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растёт. Он добавил, что Россия и Китай, обладающие значительным военным потенциалом, пытаются изменить сложившийся миропорядок.