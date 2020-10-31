Глава МВД Турции заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/aeeda154-1b83-11eb-9216-fa163e074e61_660.jpg Сулейман Солу Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил в своём аккаунте.

В понедельник (26 октября. — NEWS.ru) в связи с плохим самочувствием сделали тест на коронавирус. У меня, моей жены и дочери он дал положительный результат, — цитирует Сойлу ТАСС.

Он добавил, что до 30 октября вся семья оставалась дома и лишь потом обратилась в больницу. Сейчас он, его жена и дочь чувствуют себя лучше. Это первый случай заражения коронавирусом среди членов кабинета министров Турции.

Как писал NEWS.ru, глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, состояние губернатора стабильное, однако он нуждается в наблюдении медиков,