Глава МИД Молдавии озвучил условие для улучшения отношений с Россией Глава МИД Молдавии Попшой: для нормализации отношений с Россией нет предпосылок

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Михай Попшой

Предпосылок для улучшения отношений с Россией сейчас не наблюдается, сейчас они находятся на самой низкой точке за всю постсоветскую историю, заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала «Молдова-1». Он уточнил, что это может произойти при одном условии — в случае окончания СВО.

Это связано с суровыми испытаниями, через которые проходит наш регион, я имею в виду военные действия в соседней Украине. Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией, — сказал министр.

Ранее Попшой подчеркнул, что Молдавия будет выстраивать отношения с Россией на основе интересов республики. По его словам, это основа отношений Кишинева как с Москвой, так и с любым другим государством.

Президент Молдавии Майя Санду до этого сообщила, что у ее страны больше нет общих тем для обсуждения с Россией, и причиной такой ситуации стало неуважение Москвой интересов молдавских граждан. Кроме того, РФ виновна в сокращении поставок газа в республику и конфликте на Украине, а еще она пыталась свергнуть правительство в Кишиневе, перечислила политик.

Санду также назвала Россию самой большой угрозой для национальной безопасности Молдавии. Этим она объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией. Сейчас же, по мнению молдавского лидера, Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от Москвы, и теперь страну нельзя «шантажировать газом».