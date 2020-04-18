Глава МИД Китая призвал Францию к совместной поддержке ВОЗ

https://static.news.ru/photo/77b3480a-8133-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Wang Qing/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И призвал дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна объединиться в поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Министр иностранных дел КНР отметил, что это чрезвычайно важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Китай, как и Франция, решительно поддерживает многосторонние форматы взаимодействия. Оказание содействия ВОЗ относится к мерам по укреплению подобных механизмов, в частности ООН. Мы по-прежнему должны защищать позиции ВОЗ, предпринимать дополнительные усилия, для того чтобы эта организация играла в международном сотрудничестве отведённую ей роль, — привели слова главы МИД в ТАСС.

Ван И добавил, что попытки дискредитировать организацию и международное сотрудничество носят деструктивный характер.

Как писал NEWS.ru ранее, МИД РФ назвал решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ контрпродуктивным и безответственным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Соединённые Штаты пытаются выставить ВОЗ крайней в условиях разрастающейся пандемии и переложить на неё ответственность за происходящее в стране.