Глава МИД Чехии назвал Китай системным врагом

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Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Китай превращается в системного врага, пишет «Газета.Ru». По его словам, Прага может пересмотреть отношения с Пекином из-за его сотрудничества с Россией и позиции относительно Тайваня.

Растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски. Речь идет непосредственно о союзе с Россией, а в будущем это может быть и попытка объединения с Тайванем силовым путем, — сказал глава МИД.

Липавский выразил опасения, что политика Китая в отношении России и Тайваня в дальнейшем может оказать разрушительное экономическое воздействие на Европу.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала допустил заморозку конфликта на Украине из-за отсутствия успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Вместе с тем глава правительства выразил уверенность, что страны Запада продолжат военную поддержку Киева. По его мнению, шансов на быстрое урегулирование конфликта становится все меньше. Фиала добавил, что успехи российской армии вызывают сильную обеспокоенность у Праги.

На прошлой неделе стало известно, что МВД Чехии разработало законопроект по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Предлагаемые меры предусматривают в том числе покрытие части расходов на переезд.