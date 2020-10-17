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Глава МИД Бельгии заболела COVID-19

16:50, 17 октября 2020
Софи Вильмес Софи Вильмес Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась COVID-19. Чиновник считает, что подхватила инфекцию от родственников.

Результаты моего теста на COVID оказались положительными. С учётом того, какие меры предосторожности были приняты вне дома, заражение могло произойти в моём семейном кругу, — написала она на своей странице в Twitter.

Вильмес также добавила, что от коронавируса никто не застрахован, и попросила своих подписчиков беречь друг друга.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19. После этого хейтеры стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни. 

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