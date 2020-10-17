Глава МИД Бельгии заболела COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5970fb8-1080-11eb-9a85-fa163e074e61_660.jpg Софи Вильмес Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась COVID-19. Чиновник считает, что подхватила инфекцию от родственников.

Результаты моего теста на COVID оказались положительными. С учётом того, какие меры предосторожности были приняты вне дома, заражение могло произойти в моём семейном кругу, — написала она на своей странице в Twitter.

Het resultaat van mijn Covidtest is positief. Een besmetting die wellicht plaatsgevonden heeft in familiekring, gezien de voorzorgsmaatregelen die ik buitenshuis heb genomen. — Sophie WilmÃ¨s (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020

Вильмес также добавила, что от коронавируса никто не застрахован, и попросила своих подписчиков беречь друг друга.



Ранее NEWS.ru писал, что актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19. После этого хейтеры стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни.