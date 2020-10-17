Глава МИД Бельгии заболела COVID-19

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась COVID-19. Чиновник считает, что подхватила инфекцию от родственников.
Результаты моего теста на COVID оказались положительными. С учётом того, какие меры предосторожности были приняты вне дома, заражение могло произойти в моём семейном кругу, — написала она на своей странице в Twitter.
Het resultaat van mijn Covidtest is positief. Een besmetting die wellicht plaatsgevonden heeft in familiekring, gezien de voorzorgsmaatregelen die ik buitenshuis heb genomen.
Вильмес также добавила, что от коронавируса никто не застрахован, и попросила своих подписчиков беречь друг друга.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19. После этого хейтеры стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни.
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