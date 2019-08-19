Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель выступил за отмену экономических санкций в отношении России. Он призвал к этому европейских политиков.
Когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, учитывая всё это, следует взять курс на отмену санкций. На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции против России, — сказал Руссель в прямом эфире телеканала BFM TV.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях проглядываются экономические интересы США, но он не видит никаких изменений к лучшему в связи с санкциями, писал News.ru.