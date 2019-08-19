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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что адекватные действия со стороны Тбилиси найдут отклик в Москве. По её словам, именно в грузинских интересах изменить нынешнее положение дел.

Я вас уверяю, что если бы санкции были применены, то лари мог бы очень сильно взлететь и мог бы обвалить не только грузинскую экономику, но и сегодняшнюю грузинскую власть, —...