Пушилин объяснил, почему Киев убил пленных украинцев Глава ДНР Пушилин: Украина убила пленных националистов из-за их признательных показаний

Фото: Пресс-служба Южного военного округа/РИА Новости

Место содержания пленных украинских боевиков, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Киевский режим решил убить украинских военнопленных из-за того, что они начали давать признательные показания российской стороне, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что сейчас союзными силами собираются доказательства, чтобы выйти с ними на военный трибунал, пишет ИА SM-News.

Есть политическая задача от украинского президента Владимира Зеленского или его окружения — она выполняется. Нужно расстрелять националистов, которые постоянно возводятся на пьедестал, но которые заговорили и дают показания активно, — это делается. Они рассказывают, кто ставил задачи, с какими формулировками, — пояснил Пушилин.

Он подчеркнул, что на данный момент ведется подготовка к трибуналу. По его словам, есть возможность рассмотреть ситуацию со всех сторон благодаря показаниям пленных, осмотру их позиций и дислокации. Вещественные доказательства, которые обнаруживаются регулярно, позволяют формировать полную картину происходящего, заключил глава ДНР.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил вопрос обмена военнопленных между Москвой и Киевом. Эрдоган отметил, что стороны придают этому вопросу большое значение.