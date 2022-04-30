Германия подала в суд ООН на Рим из-за споров о нанесённом нацистами ущербе

Немецкие власти подали иск в суд ООН на Рим, потому что итальянские власти до сих пор разрешают жертвам нацистским военных преступлений требовать компенсации от государства ФРГ. В пресс-релизе, опубликованном на сайте суда говорится, что Германия обратилась к предписанию ООН 2012 года, которое отменяет необходимость платить компенсации жертвам нацистских преступлений.

ФРГ возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия — News.ru), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии — News.ru) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства, — сказано в документе.

Для того, чтобы форсировать выплату компенсаций, итальянские суды пытаются арестовать немецкое имущество в Риме. Отмечается, что уже к 25 мая Конституционный суд Италии примет решение о принудительной продаже зданий в которых располагаются культурные, археологические и образовательные учреждения.

Читатели польского издания Interia раскритиковали планы замминистра культуры, национального наследия и спорта Ярослава Селлина потребовать от России репарации за Вторую мировую войну. Ранее посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг вон Лорингхофен заявил, что вопрос военных репараций закрыт, и напомнил, что Берлин выплатил Варшаве €2 млрд за Вторую мировую, однако Селлин с ним не согласился.