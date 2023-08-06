Германия перестала получать нефть по «Дружбе» Польский оператор «Дружбы» PERN сообщил об отключении нефтепровода из-за утечки

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Нитка нефтепровода «Дружба», следовавшая из России в Германию через Польшу, была отключена из-за утечки, сообщил польский оператор трубопровода PERN. Причины аварии не называются. В компании подчеркнули, что прокачка нефти по второй ветке «Дружбы» производится в штатном режиме.

В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений, — говорится в сообщении PERN.

В компании отметили, что перекачка нефти в Германию возможна через Поморский участок, там она поступает танкерами в Польшу, а после этого — в ФРГ. Польские нефтеперерабатывающие заводы продолжают получать топливо в соответствии с графиком.

Ранее польская компания Orlen заявила о желании выкупить заводы по переработке нефти РСК «Роснефти», расположенные в Восточной Германии, если те будут выставлены на продажу. Глава компании Даниель Обайтек заявил, что на данный момент в отношении поставщика топлива в Шведте немецкая сторона не приняла никакого решения.