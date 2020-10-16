Германия передаст технический доклад по Навальному другим членам ОЗХО

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Правительство ФРГ передаст подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) технический доклад по делу Алексея Навального для ознакомления другим членам организации. Об этом говорится в сообщении британского постпредства при ОЗХО.

Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по отравлению Навального с другими государствами — членами ОЗХО, — отмечается в Twitter постпредства.

Welcome decision to share the OPCWâs technical report on #Navalny poisoning with OPCW member states. will work with others to stop this ever happening again. #Novichok — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 16, 2020

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в ОЗХО.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Берлин не ответил на запрос российских правоохранительных органов о правовой помощи. Власти страны объяснили это тем, что не могут без согласия пациента передавать результаты его анализов. Глава МИД ФРГ рекомендовал РФ за разъяснениями обращаться в ОЗХО, членом которой она является.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера, подчеркнули собеседники газеты, писал NEWS.ru. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.