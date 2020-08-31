Генсек ООН оценил положение женщин во времена пандемии

https://static.news.ru/photo/818c49f4-eb9f-11ea-bde4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что положение женщин на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ухудшилось.

По его словам, от 70% до 90% медработников составляют женщины, «но их заработная плата и условия труда часто не отражают выполняемую ими жизненно важную роль». Кроме того, в целом большинство женщин во всём мире заняты неофициально. Именно они лишились дохода из-за пандемии.

Менее 30% руководящих позиций в сфере здравоохранения занимают женщины, — отметил Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН добавил, что средства индивидуальной защиты часто изготавливаются с расчётом на среднего мужчину. Это ставит под угрозу здоровье женщин. Он призвал правительства сделать защиту женщин от гендерного насилия приоритетом в своих нацпланах по борьбе с последствиями коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко сообщил, что достигнуть гендерного равенства и улучшить положение женщин по-прежнему можно только при объединении всех заинтересованных государств. По его словам, в настоящее время уровень занятости россиянок составляет 63,3%.