Генпрокуратура Белоруссии заинтересовалась дедом Анджея Дуды Генпрокурор Белоруссии: дед президента Польши был украинским карателем

Фото: Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды. По его словам, которые приводит РИА Новости, дед Дуды входил в состав украинского карательного батальона, действовавшего на белорусской территории в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей, — сказал Швед.

Ранее Дуда выступил против диалога с Россией до тех пор, пока она не признает нарушения, допущенные на Украине. При этом происходящее в ходе спецоперации он назвал «бандитизмом и терроризмом». Президент Польши заявил, что РФ должны быть поставлены «жёсткие условия», а также высказался за ужесточение санкций. Кроме того, он предположил, что международное сообщество может заставить Россию выплатить контрибуцию после окончания конфликта на Украине.