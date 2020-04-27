Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

https://static.news.ru/photo/c7a50868-895c-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».

В материалах Объединённой следственной группы, которая ведёт международное расследование причин крушения следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейса MH17, один из главных подозреваемых проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». К выводу о том, что этим человеком может являться Бурлака, пришли журналисты Русской службы Би-би-си и интернет-издание Bellingcat.

Один из источников рассказал Русской службе Би-би-си, что Бурлака был удостоен звания Героя России после завершения активной фазы конфликта в восточной части Украины, а также получил повышение, став генерал-полковником. Информация из открытых источников свидетельствует о том, что до 2014 года действующий первый замруководителя погранслужбы ФСБ РФ был генерал-лейтенантом.

Как писал NEWS.ru, пассажирский Boeing 777 разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии следствия, самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили в Донбасс из России. Обвинение заочно предъявлено россиянам Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Суд отказался рассекретить информацию о 12 свидетелях, давших показания по делу о рейсе MH17.

Основные слушания приостановлены из-за пандемии коронавируса.