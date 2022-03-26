Генерал объяснил, почему ВС РФ не наносят удары по руководству Украины

Нанесение ударов высокоточным оружием по резиденции украинского лидера Владимира Зеленского, Верховной раде или СБУ не представляет какой-либо проблемы для российских военных. Они не делают этого, так как власти и президент Украины нужны Москве для подписания документов по окончании спецоперации, приводит Telegram-канал «Пул N3» слова бывшего командующего объединённой группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенанта РФ Константина Пуликовского.

Давайте сами себе зададим вопрос: а что, мы не могли высокоточной ракетой попасть в президентский дворец по Зеленскому или по украинской Думе, или по зданию СБУ? Поверьте мне как военному человеку, никакой проблемы нет. И не было бы этих людей, — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, власти Украины должны понимать, что они и Зеленский как легитимный президент нужны России для подписания договора по завершении спецоперации. Это необходимо не только для РФ и всего мира, но и для самой Украины, чтобы в будущем не было разговоров о «нелегитимной смене власти».

Пуликовский также подчеркнул, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием по очень болезненным точкам военной инфраструктуры Украины. Там практически нет централизованного управления, нацбатальоны бьются каждый в своем углу, без связи.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после завершения российской спецоперации Украина должна будет сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие. Для России важно зафиксировать результаты, на которые направлены операция — нейтральный статус Украины, её демилитаризация и отказ от использования нацистских идеологических законов.