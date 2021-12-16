Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 130 стран, воздержались 49, против выступили лишь США и Украина, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Документ рекомендует странам принять надлежащие меры, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых в то время.

Также резолюция призывает страны отказаться от всех форм расовой дискриминации, в том числе использовать законодательные меры, если того требует ситуация.

Ранее стало известно, что резолюцию России и США о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях приняла Генассамблея ООН. Документ утвердили без голосования. В качестве соавторов документа выступил целый ряд государств, в том числе Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Япония, ЮАР и другие.