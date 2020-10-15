Гейтс спрогнозировал тяжёлую ситуацию с коронавирусом

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может быть хуже, чем летом.
Количество заражений растёт, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса, — считает миллиардер.
По его мнению, пока США не разработали вакцину, необходимо соблюдать противоэпидемические меры, чтобы защититься от коронавируса.
Как
NEWS.ru писал, что студенты частного религиозного Университета Бригама Янга в штате Айдахо пытались заразиться коронавирусной инфекцией ради денег. Они планировали переболеть, а затем за вознаграждение сдать плазму крови с антителами. Представители университета заявили, что крайне обеспокоены распространившейся информацией.