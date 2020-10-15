Гейтс спрогнозировал тяжёлую ситуацию с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b5a9337c-0f0e-11eb-be4d-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может быть хуже, чем летом.

Количество заражений растёт, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса, — считает миллиардер.

По его мнению, пока США не разработали вакцину, необходимо соблюдать противоэпидемические меры, чтобы защититься от коронавируса.

Как сообщают argumenti.ru, бизнесмен призвал людей не ходить на массовые мероприятия, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также мыть руки.

NEWS.ru писал, что студенты частного религиозного Университета Бригама Янга в штате Айдахо пытались заразиться коронавирусной инфекцией ради денег. Они планировали переболеть, а затем за вознаграждение сдать плазму крови с антителами. Представители университета заявили, что крайне обеспокоены распространившейся информацией.