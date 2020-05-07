Газета Сингапура отказала посольству РФ в публикации статьи к юбилею Победы

https://static.news.ru/photo/07306d1c-906d-11ea-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшая англоязычная газета Сингапура The Straits Times отказалась размещать на своих страницах статью посла России Андрея Татаринова, посвящённую 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В редакции сочли, что статья обладает сильным пропагандистским посылом и предложили сократить её вдвое, а также убрать историческую часть. Однако и после правок статья не устроила руководство издания, рассказали в посольстве ТАСС.

В статье говорится о значении Дня Победы как для России, так и для прочих стран, участвовавших в войне. При этом подчёркивается ведущая роль СССР в разгроме нацистской Германии, отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве высказались против «культа Победы». Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович записал видеоролик, в котором сравнил конфликт между Москвой и Киевом с событиями Второй мировой войны, а Россию – с третьим рейхом.