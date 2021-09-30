Газ в Молдавии подорожал в четыре раза

Молдавия будет получать российский газ по рыночной стоимости $790 за одну тысячу кубометров вместо $200, за которые она покупала ранее. Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну. Он также отметил, что страна хочет подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на выгодных условиях.

Мы будем получать газ по стоимости в $790 для октября. Независимо от этой ситуации, пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключён долгосрочный контракт, тариф для населения не изменится. Мы ведём переговоры о заключении контракта по более выгодным условиям, — сказал Спыну.

По его словам, срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, однако был продлён ещё на месяц, чтобы не прерывать поставки. Как отмечается, Кишинёв надеется найти более выгодную формулу расчёта стоимости газа, несмотря на то что сегодня ситуация на мировом газовом рынке остаётся беспрецедентной.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд. Из данных биржи ICE следует, что цена установилась у отметки $1197 за тысячу кубометров.