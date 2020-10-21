ФРГ: консультации «нормандской четвёрки» по Донбассу продолжаются

https://static.news.ru/photo/6f0b17f6-13cc-11eb-afcc-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/Global Look Press

Консультации стран «нормандской четвёрки» (Украина, Россия, Франция и Германия) продолжаются, в настоящее время в них участвуют советники глав государств.

В консультациях также принимают участие министры стран «нормандского формата». Дату следующего саммита собеседник агентства пообещал назвать тогда, когда она будет согласована всеми сторонами. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель правительства ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ждёт проведения саммита «четвёрки» по урегулированию конфликта в Донбассе в ближайшее время, а украинские дипломаты работают над его организацией.

Как передавал NEWS.ru, Зеленский необходимым условием прекращения войны на востоке Украины назвал взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, освобождение за время его руководства страной 140 удерживаемых лиц является прямым следствием личных контактов с российским президентом.