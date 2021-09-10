Отсидевший за пощёчину Макрону не раскаялся за свой поступок

Французский гражданин Дамьен Тарель, который в июне этого года ударил президента Франции Эммануэля Макрона, не раскаялся в содеянном. После случившегося он был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения, но после отбытия своего наказания он не выказал никаких сожалений. Об этом сообщает France Bleu.

Отмечается, что напавший на Макрона вышел на свободу на два часа раньше положенного срока. Полицейские таким образом попытались избежать массового скопления французов, которые могли прийти, чтобы увидеть осуждённого. Сам Дамьен Тарель рассказал, что будучи в заключении, получал посылки с книгами и письма с выражением поддержки.

Я не сожалею об этом <...> Я получил много писем с выражением поддержки. Думаю, что я смог выстоять только благодаря всей этой поддержке, которую мне оказывали, в частности, присылая мне книги, — рассказал Тарель.

Ранее сообщалось, что напавший на Макрона был любителем Средневековья и поклонником идей Адольфа Гитлера. Во время обыска в доме экстремиста полицейские обнаружили книгу «Моя борьба» и множество специфической атрибутики, включая флаг СССР.