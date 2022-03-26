FP: Саудовская Аравия поставила на Путина, чтобы поквитаться с Байденом

Власти Саудовской Аравии не забыли необоснованные оскорбления в адрес страны со стороны президента США Джо Байдена. При непростой ситуации на мировом нефтяном рынке с ним в Эр-Рияде хотят поквитаться, сделав выбор в пользу президента РФ Владимира Путина, сообщает журнал Foreign Policy.

Автор публикации Анчал Вохра указала , что в Саудовской Аравии не спешат откликаться на просьбы Вашингтона и Лондона об увеличении добычу нефти.

Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение, — подчеркнула она.

По мнению обозревателя, недовольство наследного принца вызвали не только прошлые оскорбления со стороны Белого дома, но и то, что сейчас в Вашингтоне игнорируют обеспокоенность Эр-Рияда по поводу восстановления иранской ядерной сделки, а также не принимают меры против хуситов, которые нападают на саудовские города и суда.

Профессор Джорджтаунского университета Трита Парси в комментарии изданию рассказала, что Мухаммед ибн Сальман предполагает скорую потерю власти Байденом, в то время как Путин останется президентом России к 2025 году.

Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в «хромую утку», — пояснила профессор.

Автор публикации также отметила, что у Саудовской Аравии «много рычагов воздействия», чтобы мировые лидеры её заметили, поэтому Запад будет вынужден пожертвовать своими ценностями ради снижения цен на нефть.

Ранее стало известно, что в египетском Шарм-эль-Шейхе прошли переговоры между лидерами Израиля, Египта и ОАЭ. На них затронули вопрос создания локального аналога НАТО. Соответствующая инициатива получила активное обсуждение при предыдущей администрации президента США, однако только сейчас, на фоне растущих перспектив восстановления ядерной сделки с Ираном региональные игроки решили действовать.