Forbes: выросло число миллиардеров из РФ, захотевших купить дома в Дубае

Число российских миллиардеров, которые на фоне новых антироссийских санкций решили купить дома в Дубае, заметно выросло в последнее время. Их привлекает в том числе, обещанный ОАЭ нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной, сообщает Forbes со ссылкой на местных риэлторов.

Издание отмечает , что некоторые из российских богачей не против и пожить в Дубае.

Мы наблюдаем интерес со стороны олигархов, не только к приобретению собственности в Дубае, но и к проживанию в Дубае, — подчеркнули в издании.

Его собеседник также указал на гибкую визовую программу в стране, благодаря чему в Дубай перебираются миллиардеры, «которых переместили санкции и которым не рады на Западе».

Ранее стало известно, что введённые Западом санкции против России спровоцировали бурный рост сделок с элитной недвижимостью в ОАЭ, сообщил арабский эксперт Хусейн Саджвани. По его словам, многие состоятельные туристы из России считают Дубай безопасным местом для сбережений и инвестиций.