Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины сразу на два пункта Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте до «CC»

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «RD» (Ограниченный дефолт) до «CC» (высокие уровни кредитного риска). В агентстве отметили, что повышение связано с тем, что держатели украинских евробондов согласились на реструктуризацию внешнего долга. Эксперты отмечают, что Киев из-за действий инвесторов может избежать ограниченный дефолт.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга, — сказано на сайте агентства.

На официальной странице Fitch при этом сообщается, что организация не присваивает прогнозы по суверенным облигациям с рейтингом «CCC+» или ниже.

Новая программа правительства Великобритании «Дома для Украины», которая призвана помочь британцам с компенсациями за размещение беженцев, не работает, написало ранее издание The Independent. Отмечается, что выплат недостаточно в рамках финансового кризиса в стране. Речь идёт о выплатах в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, которые принимают украинских беженцев. Автор статьи напомнил, что по действующей программе в Британию прибыли около 79 тысяч беженцев.