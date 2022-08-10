Финский посол раскрыл тайный замысел Путина Финский посол Хаутала: Путин налаживает связи с Азией и Африкой, чтобы стать защитником глобального Юга

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин переориентируется с Запада на Китай, Индию, а также государства Африки и Юго-Восточной Азии, чтобы сделать Россию великой державой и позиционировать ее, как «нового защитника глобального Юга», заявил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала в интервью Foreign Policy. Он добавил, что сейчас страна в корне меняется — с общественной, политической и экономической точек зрения.

Я думаю, что он (Владимир Путин. — NEWS.ru) вполне рациональный лидер. <...> Они будут больше связаны с Китаем и другими глобальными игроками, а не с Европой или США, — сказал Хаутала.

По его словам, Россия сотрудничает с теми, кто не поддается давлению Европы и США. Дипломат напомнил, что многие страны по-прежнему импортируют российскую нефть, несмотря на призывы со стороны Запада.

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров вернулся из поездки в Африку: он посетил Египет, Эфиопию, Уганду, Республику Конго и обсудил с местными политиками двустороннее сотрудничество. Китайские аналитики издания Sohu отмечают, что в это время США бездействуют, относясь слишком высокомерно к потенциальным африканским партнерам.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. По его словам, позиция Москвы по Тайбэю свидетельствует о высоком уровне китайско-российского стратегического партнерства и поддержке, которую КНР и РФ оказывают друг другу на международной арене.