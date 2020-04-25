Финская газета оправдала концлагеря в Карелии

Финская газета опубликовала материал, оправдывающий создание концлагерей в Карелии в годы войны. Ilta-Sanomat разместила статью автора Паси Яакконена, который утверждает, что финны всё-таки «порядком отличались» от немцев.
Люди, проживавшие на тот момент в Карели, «имели финские корни»,
Автор приходит к выводу, что лагеря для интегрированных лиц создавались «не для уничтожения людей», а «из страха», что русские могут начать партизанить и совершать «диверсии», разъясняет автор.
Яакконен приводит аргумент, что указ создать лагеря на территории Карелии и собрать там не финское население вышел в августе 1941 года, ещё до начала оккупации территории.
Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами, - вторит автору историк Антти Лайне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в концентрационных лагерях Карелии в годы Великой Отечественной войны. Решение принято после изучения архивных материалов, ранее рассекреченных республиканским управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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