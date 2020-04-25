Финская газета оправдала концлагеря в Карелии

https://static.news.ru/photo/256205cc-869d-11ea-b5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingo Schulz/ http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Финская газета опубликовала материал, оправдывающий создание концлагерей в Карелии в годы войны. Ilta-Sanomat разместила статью автора Паси Яакконена, который утверждает, что финны всё-таки «порядком отличались» от немцев.

Люди, проживавшие на тот момент в Карели, «имели финские корни», пишет автор. И относились к ним якобы лучше, чем к русским, жившим на той же территории.

Автор приходит к выводу, что лагеря для интегрированных лиц создавались «не для уничтожения людей», а «из страха», что русские могут начать партизанить и совершать «диверсии», разъясняет автор.

Яакконен приводит аргумент, что указ создать лагеря на территории Карелии и собрать там не финское население вышел в августе 1941 года, ещё до начала оккупации территории.

Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами, - вторит автору историк Антти Лайне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан в концентрационных лагерях Карелии в годы Великой Отечественной войны. Решение принято после изучения архивных материалов, ранее рассекреченных республиканским управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ).