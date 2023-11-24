В Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector МИД Финляндии: непреднамеренное повреждение Balticconnector маловероятно

Фото: IMAGO/ Mikko Stig/Global Look Press

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в беседе с Financial Times посчитала маловероятным, что китайское судно случайно повредило Balticconnector на финско-эстонской границе. Она отметила, что помимо газопровода были задеты российские кабели связи.

Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод, — заявила Валтонен.

Глава МИД подчеркнула, что Китай сотрудничает с Финляндией с целью расследования происшествия. Финские следователи считают, что главным подозреваемым в повреждении трубопровода является экипаж китайского судна Newnew Polar Bear, ходящего под флагом Гонконга. По другой версии, якорь судна случайно упал и задел газовую трубу.

7 ноября стало известно, что российский кабель связи «Балтика» компании «Ростелеком», пролегающий в экономической зоне Финляндии на дне Финского залива, получил повреждения. Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви рассказал, что повреждение кабеля может быть связано с ЧП на газопроводе Balticconnector, которое произошло 8 октября.

Как считают в финской газовой компании Gasgrid, ремонт газопровода может занять до пяти-шести месяцев. Осмотр Balticconnector не выявил каких-либо неисправностей, кроме самого места повреждения.