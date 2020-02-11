https://static.news.ru/photo/28950cda-4d0e-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: defense.gov

Филиппины расторгли договор 1998 года, позволявший американским военнослужащим временно находиться на территории страны. Он предоставлял иммунитет от уголовного преследования по местным законам.

Азиатская страна ответила на решение Вашингтона аннулировать визу филиппинского политика.

Как сказал президент [Родриго Дутерте], нам пора полагаться на собственные силы, — отметили в пресс-службе главы Филиппин.

При этом, как уточнили в РБК, между двумя государствами продолжили действовать договоры о расширенном военном сотрудничестве и взаимной военной помощи.

NEWS.ru писал, что США собираются построить новые военные базы для противодействия России и Китаю в Тихоокеанском регионе. Местом возможного размещения американских сил назвали Тайвань и Филиппины.