https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Крупнейшие соцсети Facebook и Twitter не нашли связи между Россией и аккаунтами, распространяющими информацию о причастности США к якобы искусственному созданию коронавируса COVID-19. Компании призвали американский Госдепартамент раскрыть причину своих подозрений к РФ.

Facebook и Twitter заметили ложные сообщения от российских пользователей и СМИ, но не увидели тайных попыток России повлиять на общественное мнение с помощью «тысяч фальшивых аккаунтов», сообщает авторитетный PC Magazine.

В целом наше расследование не подтвердило это обвинение. <…> Мы ничего подобного не зафиксировали, - цитирует издание заявил Йоэля Рота, возглавляющего отдел целостности в Twitter.

Директор Facebook по безопасности Натаниэль Глайхер отметил, что за неделю Госдепартамент не предоставил соцсетям хоть каких-то доказательств своей версии.

IT-компании предложили американским властям устроить брифинг и поделиться выводами, если обвинения основаны на реальных фактах.

Как писал NEWS.ru, обвинения в адрес России распространило агентство AFP. Со ссылкой на американских чиновников издание сообщило, что РФ стоит за «огромной кампанией дезинформирования о коронавирусе».