Евросоюз пригрозил Китаю санкциями в случае поддержки России в СВО

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Евросоюз введет санкции против Китая, если Пекин решит поставить вооружение Москве, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в ЕС. По информации агентства, КНР подобной поддержкой может перейти красную черту. Европейские лидеры неоднократно говорили, что поддержка России против Украины недопустима.

Чиновник Евросоюза заявил: если Китай предоставит оружие России, то ЕС ответит санкциями. Китай таким образом может перейти красную черту, — сказал собеседник агентства.

Он при этом не привел доказательства намерений Пекина оказать такую поддержку Москве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что американские власти проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если Пекин примет решение оказать помощь России в конфликте с Киевом. Отмечается, что речь идет лишь о разговорах по этой теме, так как никаких согласований по возможным санкциям пока нет.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в статье для газеты написал, что США пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс с Россией обвинениями о поставках оружия для нужд СВО. Журналист отметил, что Вашингтон напуган перспективой «возможного объединения» Москвы и Пекина. По его словам, в США не хотят затягивать конфликт на Украине.