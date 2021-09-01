Евросоюз отказался принимать афганских беженцев

Ни одна страна, входящая в Европейский союз, не стала принимать беженцев из Афганистана. Об этом заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Он отметил, что не входящие в ЕС государства, наоборот, тепло приветствовали афганцев.

Но мы не видим ни одного государства — члена ЕС, которое бы сделало то же самое, — сказал Сассоли.

Он отметил, что страны Евросоюза при эвакуации вывозили афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, «но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь всё ещё находится в опасности».

Ранее сообщалось, что несколько автобусов, в которых было свыше 100 мигрантов из Афганистана, приехали в Одессу. Автобусы припарковались на углу улиц Преображенской и Троицкой, где находится Управление миграционной службы Одесской области. На опубликованных фотографиях видно, как беженцы расположились на тротуарах и около автобусов.

Официальной информации о точном количестве мигрантов нет, но местные СМИ сообщают, что в августе на двух автобусах привезли 133 афганца. Все они будут жить у родственников или в общежитиях.