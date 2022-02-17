Евросоюз может исключить энергетику из санкций против России

Возможное исключение энергетического сектора из обсуждаемых санкций против РФ обсуждают в настоящее время страны Евросоюза, инициатором этого стала Италия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, как уменьшить влияние санкций против России на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора, — пишет издание.

По информации собеседника агентства, в прошлом месяце Рим направил в Еврокомиссию, готовящую пакет возможных санкций против РФ, неофициальный документ, изложив свои опасения в отношении вероятного влияния ограничений на экономику страны.

Источники отмечают, что Италия и Германия желают защитить свой банковский сектор от возможных последствий антироссийских санкций. В этой связи Рим предложил накладывать санкции ан конкретных представителей РФ, а не на широкие сферы российской экономики. Также Италия обратилась к Еврокомиссии с просьбой разработать механизм компенсации для смягчения последствий возможных санкций для государств Евросоюза.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что пакет возможных санкций готов, он будет задействован, если произойдёт обострение ситуации вокруг Украины. По его словам, энергетика является важной составляющей ограничений со стороны Евросоюза против РФ.

При этом Минфин США также предупредил о глобальных последствиях от санкций против РФ.