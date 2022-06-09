Европарламент проголосовал за дальнейшие поставки оружия Украине

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Депутаты Европарламента абсолютным большинством поддержали резолюцию, в которой содержался призыв и дальше поставлять оружие Украине через Европейский фонд мира. За проголосовали 438 парламентариев, против — 65. В тексте резолюции поставки указаны как «поддержка» Киеву, пишет РИА Новости.

Поддержка Украины должна продолжаться... Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны, — сказано в заявлении европейского органа власти.

Накануне страны Европы согласовали новый пакет помощи Украине в размере 2 миллиардов евро.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее заявил, что Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области. Генерал-полковник уточнил, что речь идёт, предположительно, об американских орудиях M777. Военный добавил, что, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.