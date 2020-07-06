Европа отказалась уступать в торговом споре с США

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Затянувшийся спор ЕС и США о субсидировании национальных европейских авиакомпаний должен быть прекращен, считают в Евросоюзе. В противном случае Брюссель примет решительные меры против Вашингтона.

Как сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам торговли Фила Хогана, США уже дважды отказались от предложений по мирному урегулированию этого вопроса. Он назвал введение таможенных пошлин для защиты национальных интересов неприемлемой мерой и заявил, что если расследования продолжатся, то Европа также не намерена пойти на попятную и выступит единым фронтом.

Спор между США и ЕС на самом деле является конфликтом между двумя крупнейшими производителями самолётов Boeing и Airbus, которые обвиняют друг друга в нечестных правилах игры на рынке из-за использования господдержки. Американская компания считает, что европейский производитель получает дешёвые займы от правительств стран Евросоюза. В свою очередь Airbus утверждает, что американская корпорация пользуется помощью от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии.

Как писал NEWS.ru, орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США обложить пошлинами товары и услуги стран ЕС. Речь идёт о европейских государствах, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Размер сборов — почти 7,5 млрд в год.