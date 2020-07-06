Европа отказалась уступать в торговом споре с США

Затянувшийся спор ЕС и США о субсидировании национальных европейских авиакомпаний должен быть прекращен, считают в Евросоюзе. В противном случае Брюссель примет решительные меры против Вашингтона.
Как
Спор между США и ЕС на самом деле является конфликтом между двумя крупнейшими производителями самолётов Boeing и Airbus, которые обвиняют друг друга в нечестных правилах игры на рынке из-за использования господдержки. Американская компания считает, что европейский производитель получает дешёвые займы от правительств стран Евросоюза. В свою очередь Airbus утверждает, что американская корпорация пользуется помощью от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии.
Как писал NEWS.ru, орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США обложить пошлинами товары и услуги стран ЕС. Речь идёт о европейских государствах, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Размер сборов — почти 7,5 млрд в год.
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