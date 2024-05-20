«Это катастрофа»: Шор раскрыл, зачем Молдавию «кладут» под Румынию Молдавский политик Шор уличил Кишинев в попытках лишить страну суверенитета

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Илан Шор

Политика властей Молдавии ведет к тому, что страна потеряет свой суверенитет, заявил в беседе с NEWS.ru оппозиционный молдавский политик Илан Шор. По его словам, Кишинев рассчитывает, что республика станет частью Евросоюза, однако на самом деле ее превращают во «вторую Украину».

Молдавии уготована судьба лечь под Румынию. Власти страны делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: «Ребята, у вас два варианта: либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдем в Румынию, нам отсыпят каких-то денег, и вы станете жить лучше». Но мы потеряем государство и суверенитет. Это катастрофа, — сказал он.

По мнению оппозиционера, стабильное развитие Молдовы возможно только в сотрудничестве со странами ЕАЭС. Оно поможет республике восстановить экономику, получить выгодные цены на углеводороды и сохранить независимость, подчеркивает Шор.

Я вижу будущее Молдовы и уверен, что мы его сможем достигнуть как суверенное государство, часть ЕАЭС и близкий друг России, Белоруссии, Казахстана, а также многих других стран. Молдавия вернет себе рынки для продажи сельхозпродукции и других товаров. Если вернем рынки, сможем выстроить производство. Выстроим производство — дадим рабочие места, вернем людей домой, — считает политик.

Ранее на съезде молдавских оппозиционных депутатов в Москве Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа». Его единомышленники будут готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.