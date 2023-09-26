Эстония хочет переименовать Калининград: как прибалты могут назвать город В Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград в Кенигсберг, говорится в заявлении ведомства на официальном сайте. Почему в стране решили переименовать российский город?

С каким предложением выступили эстонские власти

Глава комитета по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил, что комиссии Общества родного языка было предложено изучить возможность употребления в речи старого эстонского названия Кенигсберг вместо Калининграда.

«Комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться и вместо него следует использовать историческое название Кенигсберг», — приводятся его слова на сайте законодательного органа республики.

Михкельсон подчеркнул, что Латвия, Литва и Польша также приняли решение в пользу прежнего названия города вместо Калининграда. Обсуждение данного вопроса комитет по иностранным делам продолжит в октябре.

При этом отмечается, что члены комитета предложили называть город Кингисепп Ленинградской области Ямбургом или Яамой.

Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он назывался Кенигсберг и был крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии.

В какой стране переименовали Калининград

10 мая Комиссия по стандартизации географических названий Польши порекомендовала жителям страны называть Калининград польским топонимом Крулевец, а Калининградскую область -- Крулевецкой.

«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, действующая при Национальном генеральном инспекторе, на своем 125-м заседании 12 апреля 2023 года постановила, что для города Калининграда рекомендуется только польское название Królewiec и не рекомендуется использовать название „Калининград“», — говорилось в заявлении.

В пресс-службе губернатора Калининградской области Антона Алиханова в разговоре с NEWS.ru подчеркнули, что власти региона призывают Польшу придерживаться официального названия города.

«У нашего города есть имя — Калининград. Это принято не только у нас в стране, но по всему миру город называется Калининград. С таким же успехом мы, например, можем называть польский Гданьск Данцигом, а саму Польшу — Царством Польским. Мы этого не делаем, потому что придерживаемся официальных топонимов, и того же самого требуем от других», — объяснили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «безумием» решение Польши о переименовании российского города.

«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше. <...> Это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века и даже раньше. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет», — сказал представитель Кремля.

Какие страны хотят изменить название Калининграда

12 мая депутаты литовского сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с просьбой изменить нынешний литовский вариант названия Калининграда на Караляучус.

«Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами», — говорится в пресс-релизе депутатов, опубликованном на сайте законодательного органа страны.

16 мая стало известно, что в Латвии вслед за Польшей и Литвой предложили переименовать Калининград. Экспертная комиссия по латышскому языку предложила использовать историческое название Кенигсберг или Караляучи.

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