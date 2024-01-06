Эсминец США Laboon сбил беспилотник хуситов в Красном море

Фото: U.S. Navy/Desmond Parks

Эсминец Laboon

Американский эсминец Laboon сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный хуситами в южной части Красного моря, сообщило на своей странице в социальной сети Twitter (X) Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Информации о повреждениях и жертвах не поступало.

В целях самообороны Laboon сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена в южной части Красного моря, — говорится в сообщении.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Пентагон на фоне атак хуситов заявлял о начале многонациональной операции «Страж процветания» по защите Красного моря. По словам шефа американского оборонного ведомства Ллойда Остина, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канада, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Москва обеспокоена ситуацией в Красном море. По его словам, происходящее там является прямой проекцией событий в секторе Газа.