Ещё один самолёт вывез россиян с Гоа

Представители генерального консульства России в Мумбае рассказали о новом вывозном рейсе. Самолёт эвакуировал с Гоа 162 граждан РФ.
Стать пассажиром лайнера могли только россияне, прописанные в определённых регионах,
Это четвёртый рейс, который вывозит россиян из этого индийского штата. Первые три направились в Москву, Казань, Уфу и Нижний Новгород.
Ранее NEWS.ru писал, что в Калининград прибыл самолёт с российскими гражданами из Испании. Среди них были в том числе и моряки, которые до последнего времени вынуждены были оставаться в порту Лас-Пальмас.
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