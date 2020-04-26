Ещё один самолёт вывез россиян с Гоа

https://static.news.ru/photo/56f7b78c-87db-11ea-a9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Представители генерального консульства России в Мумбае рассказали о новом вывозном рейсе. Самолёт эвакуировал с Гоа 162 граждан РФ.

Стать пассажиром лайнера могли только россияне, прописанные в определённых регионах, передаёт РИА Новости.

Это четвёртый рейс, который вывозит россиян из этого индийского штата. Первые три направились в Москву, Казань, Уфу и Нижний Новгород.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калининград прибыл самолёт с российскими гражданами из Испании. Среди них были в том числе и моряки, которые до последнего времени вынуждены были оставаться в порту Лас-Пальмас.