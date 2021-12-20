Ещё четверо россиян объявлены в розыск по делу Клюшина

Исполняющий обязанности прокурора американского штата Массачусетс Натиниэль Менделль заявил, что ещё четверо российских граждан были объявлены в розыск по делу экстрадированного в США бизнесмена Владислава Клюшина, сообщает РИА Новости. Клюшин является учредителем компании «М13», его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием сообщников.

Клюшин и ещё четверо российских граждан обвиняются в участии в международной схеме по совершению хакерских атак и торговле ценными бумагами, — сообщил Менделль.

Россияне подозреваются во «взломе системы и краже информации для создания нелегальных схем инсайдерской торговли». По словам американских судей, все подозреваемые находятся сейчас на свободе. В США полагают, что обвиняемые осуществляли свою деятельность за пределами Америки.

Ранее швейцарское федеральное управление юстиции заявило, что экстрадировало из страны в США российского бизнесмена Владислава Клюшина.

Клюшин является учредителем компании «М13», специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. IT-решения этой компании используют в администрации президента России, правительстве, федеральных министерствах и ведомствах, общественных организациях.

Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Россиянина за океаном обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием сообщников. Клюшин якобы успел совершить десятки миллионов инсайдерских сделок.

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов назвал экстрадицию Клюшина очередным примером «охоты на ведьм».