https://static.news.ru/photo/5c4f02a8-5c8e-11ea-8038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Евросоюз в пятницу, 6 марта, проведёт экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом нового типа.

Мы находимся в постоянном телефонном контакте с министрами здравоохранения. Мы планируем провести в пятницу экстренную встречу для обсуждения наших скоординированных ответных мер, — заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3000 заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Франции Эмманюэль Макрон изменил своё рабочее расписание для того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса нового типа.